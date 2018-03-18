ЦИК: члены УИК с правом совещательного голоса могут вести фото— и видеосъемку

МОСКВА , 18 марта. / ТАСС /. Членам участковых избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса разрешено вести в помещениях для голосования фото— и видеосъемку, запрет на это устранен. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

Во время торжественного заседания ЦИК , посвященного началу голосования на выборах президента, член Центризбиркома с правом совещательного голоса от кандидата Ксении Собчак Тимур Валеев сообщил, что на ряде участков членам комиссий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, запретили снимать на основании инструкций в рабочем блокноте члена УИК. Он поинтересовался, могут ли члены УИК с правом совещательного голоса вести съемку.

"Да, конечно, разъяснениями ЦИК это неоднократно подтверждалось", — сказала Гришина.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в рабочем блокноте была напечатана ошибочная информация. «Вы говорите о вчерашнем дне. Это была ошибка и она давно исправлена», — сказала она.

Валеев возразил, что видел такой рабочий блокнот 17 марта на одном из участков в Москве.

Глава правового управления ЦИК Сергей Алешкин в свою очередь уточнил, что «эта ситуация имела место быть месяц назад». «Она исправлена, до всех избирательных комиссий позиция доведена

Проблем не должно быть», — резюмировал он.