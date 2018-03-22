ЦИК: более 10 наблюдателей оштрафованы за вмешательство в работу избиркомов

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Протоколы об административных нарушениях составлены в отношении 12 наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса по итогам выборов президента за вмешательство в работу УИК и за создание помех голосованию граждан. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Татарстан и "У нас есть 12 протоколов об административных правонарушениях по статье 5.69 КоАП РФ в трех регионах: Башкортостан Новгородская область . Там наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей назначено некоторым членам участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям", — сказала она на заседании комиссии.

Статья 5.69 КоАП предусматривает наказание за вмешательство в осуществление избирательной комиссией ее полномочий и создание помех голосованию избирателей. Членов УИК с правом совещательного голоса назначают кандидаты. Они, в отличие от членов УИК с правом решающего голоса, не участвуют в принятии решений, а представляют в избиркоме интересы кандидата, следя за соблюдением всех предусмотренных законом процедур.