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ВЦИОМ проведёт экзитпол на 1200 избирательных участках 18 марта
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ВЦИОМ проведёт экзитпол на 1200 избирательных участках 18 марта 

Парламентская газета 12 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в день выборов президента 18 марта проведут опрос о голосовании на выходе с 1200 избирательных участков по всей стране, отмечается в Telegram-канале ВЦИОМ в понедельник.
Известно, что часть интервьюеров будет проводить экзитпол на планшетах, а другая половина — на картонных урнах, имитирующих реальное голосование.
Выборы Президента России пройдут в предстоящее воскресенье, 18 марта. Голосование будет проходить с 08:00 по местному времени до 21:00 по московскому времени, когда завершится голосование на последних избирательных участках в Калининградской области.
С 13 марта, как следует из требований законодательства, будет запрещено публиковать итоги социсследований и прогнозов, относящихся к результатам выборов.
В выборах участвуют восемь претендентов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий Президент России Владимир Путин, который баллотируется в порядке самовыдвижения, телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов и председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
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