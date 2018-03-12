ВЦИОМ проведёт экзитпол на 1200 избирательных участках 18 марта

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в день выборов президента 18 марта проведут опрос о голосовании на выходе с 1200 избирательных участков по всей стране, отмечается в Telegram-канале ВЦИОМ в понедельник.

Известно, что часть интервьюеров будет проводить экзитпол на планшетах, а другая половина — на картонных урнах, имитирующих реальное голосование.

Выборы Президента России пройдут в предстоящее воскресенье, 18 марта. Голосование будет проходить с 08:00 по местному времени до 21:00 по московскому времени, когда завершится голосование на последних избирательных участках в Калининградской области

С 13 марта, как следует из требований законодательства, будет запрещено публиковать итоги социсследований и прогнозов, относящихся к результатам выборов.