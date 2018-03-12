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Собчак лидирует в антирейтинге среди кандидатов в президенты
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ВЦИОМ: Собчак обладает наивысшим антирейтингом среди кандидатов в президенты 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак обладает самым большим антирейтингом среди участников предвыборной гонки. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Он уточнил, что антирейтинг — это доля ответов на вопрос, "за кого вы не проголосуете на выборах ни при каких обстоятельствах".
"Ксения Собчак — лидер антирейтинга. 82% ни при каких обстоятельствах не собираются за нее голосовать. Кстати, этот антирейтинг не рос на протяжении всей кампании", — сказал Федоров.
По его словам, антирейтинг Максима Сурайкина ("Коммунисты России") составляет 18%, Бориса Титова (Партия Роста) — 19%, Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") — 19%. "По этим трем кандидатам динамики не было никакой в течение трех месяцев", — отметил Федоров. Глава ВЦИОМ сообщил, что антирейтинг кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина "подрос за два месяца с 20% до 24%".
Федоров уточнил, что антирейтинги Явлинского и Жириновского не изменились за два месяца и составляют 33% и 36% соответственно. "Кстати, это интересный момент, потому что раньше Жириновский был лидером по антирейтингам. Сегодня мы видим, что у него антирейтинг на уровне Явлинского, казалось бы, такого мягкого, пушистого, как он о себе недавно заявил, сметанного", — подчеркнул глава ВЦИОМ. Федоров отметил, что у Владимира Путина самый низкий антирейтинг, он не менялся на протяжении кампании и составляет 6%.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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