Собчак лидирует в антирейтинге среди кандидатов в президенты

"Ксения Собчак — лидер антирейтинга. 82% ни при каких обстоятельствах не собираются за нее голосовать. Кстати, этот антирейтинг не рос на протяжении всей кампании", — сказал Федоров.

Он уточнил, что антирейтинг — это доля ответов на вопрос, "за кого вы не проголосуете на выборах ни при каких обстоятельствах".