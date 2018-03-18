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Явка на выборах в Бурятии выросла в 2,5 раза с 2012 года
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Явка на выборах президента в Бурятии в 2,5 раза выше, чем в 2012 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Явка избирателей на выборах президента России в Бурятии на 10.00 (05.00 мск) составляет 15,33%, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2012 году, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.
"Явка составила 15,33%. Проголосовало более 90 тысяч избирателей. В 2012 году на это время явка была 6,61%. Нарушений не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.
В день выборов в республике открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе — 715 139 человек.
Выбор Цыденова и паспорт болельщика
Глава Бурятии одним их первых проголосовал на выборах президента страны. В девять утра Алексей Цыденов на 723 избирательном участке призвал всех жителей прийти и сделать свой выбор.
"Сегодня знаменательный день. У нас, уважаемые земляки, не будет второго шанса голосовать или переголосовать. Всех приглашаю сделать свой выбор. Сейчас решается судьба всей России и Бурятии. Как мы дальше будем жить, зависит теперь от нас, от того, как мы проголосуем, какую судьбу определим на будущее. Хотелось бы, чтобы все наши жители в едином порыве встали, пришли и проголосовали, чтоб никто не сидел дома, потому что мы определяем нашу собственную судьбу", — заявил Цыденов.
Цыденов проголосовал за лучший проект набережной Улан-Удэ, а также отдал свой голос за общественную территорию, которая будет благоустраиваться в рамках реализации президентского проекта "Формирование комфортной городской среды".
Здесь же главе республики вручили "паспорт болельщика" Бурятии. В день выборов все жители региона, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте или в пунктах регистрации, получат паспорта на своих избирательных участках. Такой проект запустила Федерация футбола Бурятии в преддверии чемпионата мира.
Все обладатели "паспорта болельщика", а это 11 тысяч 237 человек, смогут смотреть трансляции ключевых матчей чемпионата мира бесплатно на большом экране, установленном на Центральном стадионе Улан-Удэ, с 14 июня по 15 июля.
Приангарье голосует
По данным избиркома Иркутской области, на 10.00 (05.00 мск) явка составила 6,79%.
"Явка на 10.00 составляет 6,79%. В 2012 году было 4,1%. Самая высокая явка в Катангском районе — 34%", — сказали в облизбиркоме.
В Иркутской области 18 марта открыты 1916 участков. В списки избирателей внесены 1 миллион 865 тысяч 247 человек.
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