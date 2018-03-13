Эксперт рассказал, что мешает борьбе с коррупцией в России

Ранее Собчак во время предвыборных дебатов заявила о необходимости фундаментальной реформы полиции, которая "будет тренировать людей, по-другому заставлять их обращаться с теми, с кем они работают в ежедневном режиме". По мнению Собчак, необходимо "устранение коррупционной составляющей в правоохранительной системе".

Как сообщил Хутов РИА Новости , комментируя предложение Собчак, коррупционную составляющую можно рассматривать в двух аспектах: как продвижение по службе родственников и близких лиц и как получение взяток.

По его словам, первый аспект связан с тем, что работу часто получают либо близкие высокопоставленных лиц, либо лица, заплатившие за это. "Особенно это распространено в следственных органах и прокуратуре . Бороться с этим можно только путем привлечения к ответственности виновных лиц. Однако этому мешает закрытость системы, сложно не только выявить нарушения, но и добиться привлечения виновных к ответственности", — считает Хутов.

Во втором случае, по его мнению, речь идет о взятках сотрудникам правоохранительных органов за совершение юридически значимых действий. "Например, известны случаи незаконного закрытия уголовных дел. Также коррупция широко распространена в системе исполнения наказаний, от этого больше всего страдают родственники осужденных", — пояснил Хутов.