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В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС
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В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал официальное продление ЕС на полгода санкций против 150 граждан и 38 компаний России.
«Эти ограничения нам не вредят. Как показывает практика, наоборот, мобилизуют экономику на внедрение технологий, увеличение производства, особенно сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности. Для страны это идёт только на пользу», — отметил Морозов.
По словам депутата, продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине абсолютно нелогично.
«Есть определённое лукавство со стороны ЕС, поскольку они увязывают продление санкций с урегулированием ситуации на Украине, с реализаций минских договорённостей. Но Россия не является стороной конфликта, а является гарантом их исполнения. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы они были исполнены. Франция и Германия не могут повлиять на киевские власти, чтобы они их исполняли. Очень странно выглядит в политическом смысле, что санкции вводятся именно против России», — заключил Морозов.
Ранее стало известно, что Евросоюз официально продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России. Как отмечается, они продлены до 15 сентября 2018 года.
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