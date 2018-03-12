В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС

В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций

«Есть определённое лукавство со стороны ЕС, поскольку они увязывают продление санкций с урегулированием ситуации на Украине, с реализаций минских договорённостей. Но Россия не является стороной конфликта, а является гарантом их исполнения. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы они были исполнены. Франция и Германия не могут повлиять на киевские власти, чтобы они их исполняли. Очень странно выглядит в политическом смысле, что санкции вводятся именно против России», — заключил Морозов. По словам депутата, продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине абсолютно нелогично.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России. Как отмечается, они продлены до 15 сентября 2018 года.