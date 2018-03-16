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Главы МИД Кореи и Японии проведут переговоры в Вашингтоне
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Главы МИД Кореи и Японии проведут переговоры в Вашингтоне 

ТАСС 7 часов назад
Фото: RT на русском
СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно проведут встречу в Вашингтоне 17 марта. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.
"Стороны обменяются мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию на Корейском полуострове и северокорейскую ядерную проблему", — говорится в сообщении. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что министры «решили провести встречу, учитывая случайное совпадение времени их рабочих визитов в США».
Предыдущие переговоры глав МИД Южной Кореи и Японии состоялись два месяца назад в Ванкувере. Тогда министры иностранных дел 20 стран провели встречу по северокорейской проблеме.
Кан Гён Хва находится в США с визитом с 15 по 17 марта США. Запланированы ее встречи с руководством Госдепартамента и представителями Конгресса.
"Стороны обменяются мнениями по быстро меняющейся ситуации на Корейском полуострове, а также обсудят план дальнейшего сотрудничества в ведении межкорейского диалога и осуществлении контактов между Вашингтоном и Пхеньяном", — сообщил ранее южнокорейский МИД.
Кроме того, Кан Гён Хва планирует затронуть вопросы укрепления двустороннего союза, а также торгово-экономического партнерства.
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