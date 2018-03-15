Свыше 200 избирательных участков в Москве приспособлены для инвалидов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Свыше 200 избирательных участков в Москве будут приспособлены для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья в день выборов президента, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.

"Для инвалидов в Москве будут приспособлены более 200 избирательных участков", — сказал он Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").