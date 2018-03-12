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Кандидат в президенты России Владимир Жириновский проводит пресс-конференцию
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Кандидат в президенты России Владимир Жириновский проводит пресс-конференцию
RT на русском
12 марта 2018
Фото:
RT на русском
Комментарии
Лидер
партии ЛДПР
Владимир Жириновский
, выдвигающий свою кандидатуру на выборах президента России, проводит пресс-конференцию. RT ведёт прямую трансляцию.
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