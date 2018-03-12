Ещё
Роскомнадзор напомнил о запрете с 13 марта публиковать прогнозы по выборам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор напомнил о запрете с 13 марта публиковать прогнозы по выборам 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Роскомнадзор обращает внимание СМИ на то, что с 13 марта запрещается опубликование результатов соцопросов и прогнозов результатов выборов президента РФ, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"С целью профилактики нарушений законодательства Российской Федерации Роскомнадзор обращает внимание СМИ, что с 13 до 19 марта запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно ст. 47 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования. За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
С практическими рекомендациями для редакций СМИ по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о выборах можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора.
Виджет по выборам президента
РИА Новости: последние новости
Тимошенко - лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины, показал опрос МИД пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление Мэй МИД дал оценку учредителям партнерства по борьбе с химоружием
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП42
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»118
Порошенко поставили ультиматум по Крыму269
Семью Фриске лишают имущества18
Умер Александр Павловский11
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение