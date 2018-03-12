Роскомнадзор напомнил о запрете с 13 марта публиковать прогнозы по выборам

МОСКВА , 12 мар — РИА Новости Роскомнадзор обращает внимание СМИ на то, что с 13 марта запрещается опубликование результатов соцопросов и прогнозов результатов выборов президента РФ, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"С целью профилактики нарушений законодательства Российской Федерации Роскомнадзор обращает внимание СМИ, что с 13 до 19 марта запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно ст. 47 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования. За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

С практическими рекомендациями для редакций СМИ по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о выборах можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора.

Виджет по выборам президента