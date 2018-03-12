Жириновский включил Киев в состав малороссийского федерального округа 

В нем показан «Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского». В понимании политика при нем Киев уже не будет столицей Украины.
Среди новостей, которые последуют в случае избрания Жириновского, будут и такие: «Киев выбран столицей малороссийского федерального округа».
В конце предвыборного видео звучит слоган: «Так выглядели бы новости при президенте Жириновском».
На Украине на провокационный ролик пока никак не отреагировали.
Ранее сообщалось, что согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян планируют голосовать за действующего президента РФ Владимира Путина.