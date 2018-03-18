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В Татарстане явка на выборы приблизилась к 70 процентам
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В Татарстане явка на выборы приблизилась к 70 процентам 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
В Татарстане к шести часам вечера на выборах главы государства проголосовали 69,21 процента избирателей.
Такие данные приводит государственная автоматизированная система «Выборы».
Лидером по уровню явки стал Кайбицкий район республики, где проголосовали 98,08 процента избирателей. За ним следуют Атнинский и Апастовский районы с показателем в 95,03 процента и 94,88 процента соответственно.
В Татарстане в день голосования открыто 2 817 участковых избирательных комиссий, включая участки в местах временного пребывания избирателей: в больницах, санаториях, железнодорожных вокзалах и аэропорту.
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