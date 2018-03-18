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Более 355 тыс. сотрудников МВД и Росгвардии обеспечивают безопасность на избирательных участках в стране
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Более 355 тыс. сотрудников МВД и Росгвардии обеспечивают безопасность на избирательных участках в стране 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
«На более чем 97 тыс. избирательных комиссий службу несли 356 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии», — сказал А. Горовой.
Он также сообщил, что по состоянию на 17:00 наблюдатели из помещений для голосования на выборах президента России не удалялись. «На 17:00 наблюдатели из помещений для голосования не удалялись», — сказал А. Горовой.
Выборы президента проходят в России 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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