Более 355 тыс. сотрудников МВД и Росгвардии обеспечивают безопасность на избирательных участках в стране

Александр Горовой. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ

«На более чем 97 тыс. избирательных комиссий службу несли 356 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии», — сказал А. Горовой.

Он также сообщил, что по состоянию на 17:00 наблюдатели из помещений для голосования на выборах президента России не удалялись. «На 17:00 наблюдатели из помещений для голосования не удалялись», — сказал А. Горовой.

Выборы президента проходят в России 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.