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В Сан-Франциско россияне досрочно проголосовали на выборах президента РФ
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В Сан-Франциско россияне досрочно проголосовали на выборах президента РФ 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
В этом году после закрытия российского консульства в городе избирательный участок был организован в православном соборе Пресвятой Богородицы. Президентские выборы в России пройдут 18 марта.
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