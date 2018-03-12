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«Не дождетесь!»: В Госдуме ответили Украине о крымчанах
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Украина не дождется просьб о прощении от крымчан, заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинским политикам не удастся навязать комплекс вины людям, которым не за что просить прощения, Киев не дождется извинений от крымчан, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).
Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, ранее написал на своей странице в Facebook о том, что подготовил законопроект "О прощении", вводящий для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявлений о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях.
"У крымчан нет чувства вины перед Украиной и навязать населению комплекс "во всем виноваты" у украинских политиков не получится. Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь и мы все простим. Не дождетесь!" — сказал Бальбек РИА Новости.
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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