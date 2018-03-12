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Грудинин рассказал о методах борьбы с терроризмом
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Грудинин рассказал о методах борьбы с террористической угрозой 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Кандидат на пост президента России Павел Грудинин рассказал RT о том, как властям России стоит бороться с террористической угрозой.
«Терроризм во многом появляется там, где бедное население и есть условия для развития террористических организаций. Нужно, во-первых, убрать эти условия. Люди должны быть заняты. Если человек работает, получает достойную заработную плату и беспокоится о семье — он не станет террористом. А если у него нет работы, если он в плену каких-то догм, которые ему внушают, тогда он становится лёгкой добычей вербовщиков», — заявил он.
При этом Грудинин добавил, что такой метод касается борьбы с формированием террористических групп внутри страны. С боевиками же организаций из других государств надо бороться силовыми методами.
«Снаружи есть группировки, которые пытаются расшатать ситуацию, с ними нужно бороться и достаточно жёстко. Добро должно быть сильным, с кулаками», — отметил он.
По его мнению, для победы над терроризмом надо особенно активно бороться с его источником развития — теневой экономикой.
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