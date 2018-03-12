Лавров встретится со спецпосланником из Южной Кореи 

Спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён планирует встретиться во вторник в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в администрации главы южнокорейского государства.
"На сегодня планируется встреча с главой МИД России", — сказал по телефону собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, визит Чон Ый Ёна в Россию пройдет с 13 по 14 марта, его цель разъяснить Москве позицию Сеула в диалоге с Пхеньяном.
"России необходимо играть конструктивную роль для налаживания диалога на Корейском полуострове", — отметил представитель администрации. Однако, по его словам, он не может раскрыть конкретного содержания нынешних переговоров в Москве.