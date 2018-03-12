Путин о пиве, «пурге» Пескова и Крыме

«Я на медведе пока не скакал»

«Зачем нам мир без России?» Действующего президента России не раз упрекали в том, что он вяло ведет свою предвыборную кампанию. Для того чтобы сосчитать мероприятия, в которых он принял участие в качестве кандидата, хватило бы пальцев одной руки. И вот за четыре дня вышло сразу три больших фильма-интервью с Путиным: «Миропорядок-2018» Владимира Соловьева , беседа с ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли и, наконец, фильм с простым названием «Путин», который подготовил пресс-секретарь его предвыборного штаба Андрей Кондрашов . Желая сэкономить читателям более пяти часов времени, «Лента.ру» выбрала самые интересные цитаты из фильмов.

Первым свою работу о президенте и российской политике обнародовал журналист Владимир Соловьев. Он готовил этот фильм более года и назвал честным прямым разговором. По сути, вышла программная презентация позиции российского лидера касательно всей мировой повестки. Путин держится в кадре спокойно и уверенно. В будущее он смотрит с оптимизмом. Свой «Миропорядок» Соловьев выложил в социальных сетях 7 марта. Почему не на федеральном ТВ? Ранее по требованию Центризбиркома Первый канал досрочно прекратил повторный показ фильма Оливера Стоуна , основанного на серии интервью Путина. ВГТРК решили не повторять чужих ошибок. Сам Соловьев отметил, что «Миропорядок» обязательно выйдет и на телевидении, но уже после выборов.

О применении Россией ядерного оружия: Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?

Марат Абулхатин / ТАСС // Решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар, подчеркивал Путин

О присоединении Крыма: Я думаю, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были так действовать (присоединить Крым — прим. «Ленты.ру»). Мало кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и дерзко. Наши оппоненты выработали правильную тактику, в известной степени своих целей в тактическом плане добиваются. Но я думаю, что в долгую мы все равно выиграем.

О разговоре с женой президента США: Рассказывал на саммите в Гамбурге Меланье Трамп и жене премьера Италии о России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся. Как водится в таких случаях, приврал немножко, но когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать.

О критиках России и Путина: Те, кто капают куда-то яд, сами и проглотят его в конце концов, сами этим ядом отравятся. «Скучно, девочки»

Полную версию интервью Владимира Путина американской журналистке Мегин Келли сайт Кремля опубликовал утром 10 марта. Собеседники уже были знакомы — в июне 2017 года Келли вела пленарную сессию Петербургского экономического форума (в какой-то момент совершенно забыв про присутствие на сцене других политиков, кроме Путина), а затем она получила возможность записать большое интервью с российским президентом тет-а-тет. Уже тогда бросался в глаза фирменный стиль телеведущей: чтобы добиться четкого ответа, она могла повторять один и тот же вопрос по пять раз, при этом часто перебивала собеседника. И выводила этим российского президента из привычного уравновешенного состояния. Их новая встреча состоялась 1 марта после того, как Путин огласил послание Федеральному собранию. Разговор продолжился на следующий день в Калининграде. Многие их тех, кто ознакомился с полной версией интервью, назвали происходящее на экране разговором слепого с глухим. И приводили беседу, как пример того, что нормальный диалог у России с США сейчас попросту невозможен.

Про новое российское оружие: США вышли в 2002 году из Договора по ПРО, вынудили нас начать работу над новыми системами вооружений. Мы об этом сказали нашим партнерам, они ответили: «Хорошо, делайте, что хотите». Вот мы сделали — «Пожалуйте бриться». Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Надо это понять. Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чем вы говорите?

Про предполагаемое вмешательство в выборы в США: Мне все равно, мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют интересов российского государства (комментируя «список Мюллера», в котором 13 россиян обвиняются во влиянии на американские выборы — прим. «Ленты.ру»).

Jorge Silva / Reuters // Вашингтон с 2017 года ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году

Ну хорошо, даже если это были русские, но это же не были государственные чиновники. Ну русские, и что? Русских 146 миллионов человек, ну и что? (…) Неужели кто-то поверит в то, что Россия, находясь где-то за тысячи километров, с помощью каких-то двух-трех русских, которых я знать-то не знаю, вмешалась и повлияла на ход выборов? Вам самим-то не смешно?

О заявлениях своего пресс-секретаря: Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил? Келли: После того, как вы услышали о том, что его (ресторатора Евгения Пригожина — прим. «Ленты.ру») обвиняют, вы поговорили с ним? Путин: Еще чего не хватало! У меня столько дел и проблем. Келли: Он же ваш друг, его только что обвинили. Путин: Вы не слышали, что я сказал? Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Разве я неясно сказал?

Об обвинениях правительства Сирии в применении химического оружия: Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки.

Omar Sanadiki / Reuters

А что касается преступлений, вернитесь к Ракке, пожалуйста, и захороните хотя бы тела, которые лежат еще в руинах и развалинах после нанесения соответствующих массированных ударов по жилым кварталам. И расследуйте это дело, тогда будет чем заняться.

О российской оппозиции: У них (в том числе у Алексея Навального — прим. «Ленты.ру») нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить свое внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание.

О будущем России без Путина: Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений.

О внимании к себе: Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть. «С ума сошли, что ли?»

Третьим по счету вышел фильм Андрея Кондрашова. Он был выложен в Youtube 11 марта. Автор нескольких документальных фильмов, в числе которых «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года, является пресс-секретарем предвыборного штаба кандидата Путина. В его новой ленте президент Путин говорит о друзьях детства и юности, классном руководителе, сослуживцах по КГБ и коллегах по Штази, рассказывает новые подробности о семье и делает ряд, ни много ни мало, сенсационных признаний. Кондрашов проделал огромную работу и представил зрителям масштабный рассказ о Путине как человеке.

О решении работать в органах безопасности: Всегда привлекало, что один-два человека могут повлиять на ход целых сражений, на судьбы тысяч людей. Это такая романтика служения Отечеству всегда захватывает, меня всегда захватывала.

О том, чем опасны загнанные в угол:

Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову.

О положении России после распада СССР: Помните известный фильм, очень хороший, «Джентльмены удачи»? Один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру, а второй, какой-то там урка, ему говорит: «Ваше место у параши». По сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России.

А. Кондратьев / РИА Новости // Первая поездка Путина в качестве и.о. президента России состоялась в Гудермес в новогоднюю ночь с 31 декабря 1999-го на 1 января 2000 года

О том, как раздували внутренние российские конфликты: Директор ФСБ читал очередной перехват между лидером одной из банд со своими кураторами из-за границы. Вот запомнил, представляете, до сих пор помню: «Россия слаба как никогда. Или сейчас мы нанесем удар и сделаем то-то, или никогда». И они старались вовсю. Нас точно бы толкали по пути югославского распада. А в этом случае страдания и русского, и других народов РФ были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе.

Об обстреле своего вертолета в Чечне: Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: «Какой салют, мы под обстрелом!» (Путин прилетал в Чечню 31 декабря 1999 года, чтобы поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручить им награды — прим. «Ленты.ру».)

О решении сбить захваченный самолет: Я спросил: «Что вы предлагаете?» И ответ ожидаемый: «В соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации… Сбить». Я им сказал: «Действуйте в соответствии с планом». На вопрос тех, кто ехал в автобусе, все ли в порядке, я сказал: «Да, все хорошо». (За час до открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Олимпийских игр — прим. «Ленты.ру».)

О семье: Они [дочери] стараются, они работают много. Они трудоголики (…) Наверное, может быть, не всегда, но быть требовательным — не значит не любить. Он [дед Спиридон] поваром работал. Сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках.

О прошлом Германии: Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа и весь мир. За прошлое, связанное с нацизмом, фашизмом, в данном случае с немецким фашизмом.

О презентах от канцлера ФРГ: Мне Ангела [Меркель] время от времени привозит несколько бутылочек раденбергского пива.

О хоккейных матчах с его участием: Меня и так стараются беречь коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким «чайникам», как я.