Итоги выборов-2018 не повлияют на отношения с Белоруссией, считает дипломат

"Искры между нами (РФ и Белоруссией — ред.) бывают, безусловно, особенно в области экономических взаимоотношений, углеводородных… Но ничего такого серьезного, что бы могло как-то повлиять на изменение формата наших отношений, я не вижу", — сказал Суриков в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.

По словам посла, между двумя странами сложились давние братские связи, так что они «давно определились со своими предпочтениями, образовали Союзное государство», в рамках которого и двигаются.

"И выборы… могут только укрепить наши все форматы содружества", — добавил Суриков.

Виджет по выборам президента