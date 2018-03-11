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Итоги выборов-2018 не повлияют на отношения с Белоруссией, считает дипломат
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Итоги выборов-2018 не повлияют на отношения с Белоруссией, считает дипломат 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Результаты выборов президента России не повлияют на взаимоотношения с Белоруссией, заявил посол РФ в Минске Александр Суриков.
"Искры между нами (РФ и Белоруссией — ред.) бывают, безусловно, особенно в области экономических взаимоотношений, углеводородных… Но ничего такого серьезного, что бы могло как-то повлиять на изменение формата наших отношений, я не вижу", — сказал Суриков в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.
По словам посла, между двумя странами сложились давние братские связи, так что они «давно определились со своими предпочтениями, образовали Союзное государство», в рамках которого и двигаются.
"И выборы… могут только укрепить наши все форматы содружества", — добавил Суриков.
Выборы в России пройдут 18 марта, на высший государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Виджет по выборам президента
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