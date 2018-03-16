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В МИД Украины раскритиковали Запад из-за Крыма
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В МИД Украины раскритиковали Запад за позицию по Крыму 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: © Depositphotos / Bychykhin
Ряд западных стран готовы не замечать присоединение Крыма к России ради поддержания отношений с Москвой, написал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
Дипломат сравнил отношение Запада к воссоединению Крыма с Россией с позицией ряда стран по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.
"У ряда наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели. Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", — написал Кулеба.
Украинский постпред посетовал на то, что сторонники такого подхода не стремятся "активно противодействовать оккупации" и вспоминают об "аннексии" лишь в ее годовщину.
"Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Активно противодействовать аннексии и приближать деоккупацию", — резюмировал дипломат.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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