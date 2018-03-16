В МИД Украины раскритиковали Запад из-за Крыма

Дипломат сравнил отношение Запада к воссоединению Крыма с Россией с позицией ряда стран по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

"Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Активно противодействовать аннексии и приближать деоккупацию", — резюмировал дипломат.

Украинский постпред посетовал на то, что сторонники такого подхода не стремятся "активно противодействовать оккупации" и вспоминают об "аннексии" лишь в ее годовщину.