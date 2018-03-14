Собчак поссорилась с одним из ближайших соратников

Три источника сообщили, что Красовский был уволен самой телеведущей. «1 марта он покинул все штабные чаты», — отметил он из них. Это случилось именно в тот день, когда произошел скандал на дебатах — тогда Собчак в ответ на оскорбления плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского , сообщает РБК.

Еще один источник, близкий к штабу, заявил, что Красовский ушел самостоятельно — это его личное решение.

Источник в окружении кандидата в президенты подтвердил, что Красовский уже не занимается кампанией, хотя формального увольнения не было — он вообще не был официально оформленным сотрудником штаба.