Путин: Крым и Севастополь не вернутся в состав Украины

Он сказал, что «нет таких обстоятельств», которые могли бы привести к такому итогу. По его словам, когда речь идет о судьбах миллионов людей или трудностях в отношениях, то первое «несопоставимо сложнее». Также Путин отметил, что санкции были ожидаемым последствием.

Президент и ранее говорил о том, что вопрос «принадлежности» Крыма закрыт. Жители региона сделали такой выбор в 2014 году. Украина по-прежнему считает регион своей территорией.

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