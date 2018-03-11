Путин: Крым и Севастополь не вернутся в состав Украины 

Он сказал, что «нет таких обстоятельств», которые могли бы привести к такому итогу. По его словам, когда речь идет о судьбах миллионов людей или трудностях в отношениях, то первое «несопоставимо сложнее». Также Путин отметил, что санкции были ожидаемым последствием.
Президент и ранее говорил о том, что вопрос «принадлежности» Крыма закрыт. Жители региона сделали такой выбор в 2014 году. Украина по-прежнему считает регион своей территорией.
«Ползучее» признание. Как на Западе стали считать Крым российским
Несмотря на то, что де-юре власти западных стран подтверждают принадлежность Крыма Украине, на деле «ползучее» признание его территорией России происходит во многих государствах. Подробнее.