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Собянин призвал москвичей идти на выборы
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Собянин призвал москвичей идти на выборы 

Lenta.ru 11 марта 2018
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян придти на избирательные участки и проголосовать на президентских выборах, которые пройдут 18 марта. Обращение к гражданам он разместил на своем персональном сайте.
Собянин пояснил, что по закону явка может быть любой и выборы в любом случае состоятся, однако некоторые люди могут трактовать низкую явку как забастовку избирателей. «Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку как показатель доверия Путину. Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших „против“», — отметил градоначальник.
«Вы согласны с этим? Лично я — нет», — заявил Собянин. Он добавил, что право выбирать президента россияне получили относительно недавно и «отказываться от него просто нелепо».
В феврале сообщалось, что уровень явки на президентских выборах в России ожидается в пределах 60-65 процентов, в городах с населением более одного миллиона человек показатель активности избирателей будет на 10 процентов ниже.
Выборы президента России намечены на 18 марта. Помимо действующего президента Владимира Путина, на пост главы государства претендуют еще семь кандидатов. Президент будет избран на шестилетний срок.
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