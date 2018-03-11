Собянин призвал москвичей идти на выборы

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян придти на избирательные участки и проголосовать на президентских выборах, которые пройдут 18 марта. Обращение к гражданам он разместил на своем персональном сайте.

Собянин пояснил, что по закону явка может быть любой и выборы в любом случае состоятся, однако некоторые люди могут трактовать низкую явку как забастовку избирателей. «Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку как показатель доверия Путину. Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших „против“», — отметил градоначальник.

«Вы согласны с этим? Лично я — нет», — заявил Собянин. Он добавил, что право выбирать президента россияне получили относительно недавно и «отказываться от него просто нелепо».

В феврале сообщалось, что уровень явки на президентских выборах в России ожидается в пределах 60-65 процентов, в городах с населением более одного миллиона человек показатель активности избирателей будет на 10 процентов ниже.