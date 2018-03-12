В ОП заявили об иностранном вмешательстве в выборы

ОП заявила о попытке масштабного иностранного вмешательства в выборы в России

«Ведя общественный мониторинг избирательной кампании во всех 85 регионах, мы вынуждены констатировать, что имеет место попытка масштабного иностранного вмешательства в российские выборы», — заявил он, передает РИА «Новости». Мониторинг, проведенный Общественной палатой в ходе избирательной кампании во всех 85 регионах России , показал, что имеет место попытка масштабного иностранного вмешательства в президентские выборы, заявил замглавы рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев

«Я намеренно говорю псевдоизбирательные: для всех, включая его самого, и тогда было очевидно, что человек с непогашенной судимостью не может быть зарегистрирован кандидатом. Сейчас, когда он не является кандидатом, вся эта дорогостоящая система — 81 псевдоштаб — продолжает на полную мощность работать по всей стране. Эксперты оценивают их общие затраты более чем в 500 миллионов рублей — больше, чем любой настоящий кандидат на этих выборах», — добавил общественник. По словам Григорьева, начиная с прошлого года «один из незарегистрированных кандидатов массово открывал псевдоизбирательные штабы, арендовал офисы, нанимал сотрудников, организовывал дорогостоящие поездки и мероприятия».

Григорьев не назвал имя, однако РИА «Новости» уточнило, «кандидатом» пытался стать Алексей Навальный , которому в регистрации отказали ЦИК и российские суды из-за неснятой судимости по тяжкой статье в связи с делом о хищении 16 млн рублей у компании «Кировлес».

«Использование этой американской методики мы и видим сейчас со стороны этого несостоявшегося кандидата, который пытается нанести удар по российской демократической системе выборов и оказывает давление на российских избирателей. Сейчас им массово фактически распространяются агитационные материалы, особенно в социальных сетях, проводятся мероприятия с целью запугать российских граждан прийти на выборы. В унисон с ним и на те же цели работают государственные и частные СМИ целого ряда государств и прежде всего Соединенных Штатов Америки», — заявил член ОП. Григорьев отметил, что в американской избирательной практике «есть такой грязный прием: если вы заявляете, что никак не координируете свои действия с другими кандидатами (даже если координируете), то можете тратить любые деньги на пропагандистские удары против любого другого кандидата».

Григорьев добавил, что сейчас «этот несостоявшийся кандидат призывает физически препятствовать волеизъявлению избирателей», призывая несовершеннолетних «выкрасть паспорта своих родственников, для того, чтобы они не могли проголосовать».

«Не секрет и практика финансирования проектов этого неудавшегося кандидата из бюджета США и других западных стран. Фактически, 81 псевдоизбирательный штаб — это организованное легальное прикрытие иностранного вмешательства в российские выборы», — заключил он.

«Будет организован и, начиная с вечера 17 марта, будет работать ситуационный центр. Он будет следить за тем, как проходит голосование, будет отрабатывать все нештатные ситуации. Если будут нарушения, подозрения на нарушения, ситуационный центр будет мгновенно реагировать, в том числе при помощи корпуса наблюдателей и взаимодействуя с Центризбиркомом», — сказал Фадеев. Со своей стороны секретарь ОП Валерий Фадеев заявил, что ситуационный центр при Общественной палате, куда будет стекаться вся информация по наблюдению за президентскими выборами, начнет свою работу вечером 17 марта.

По его словам, в рамках работы ситуационного центра будут организованы включения с регионами, в течение дня будут проводиться брифинги.