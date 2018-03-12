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Глава ЦРУ не поверил Путину
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Глава ЦРУ не поверил Путину 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Pablo Martinez Monsivai/AP
Глава ЦРУ Майк Помпео назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не причастна к вмешательству в президентские выборы в США. Об этом сообщает The Hill.
"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", — заявил Помпео.
По его словам, они были связаны с Кремлем.
16 февраля офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний по делу о "вмешательстве" в выборы. Путин заявил, что Россия не станет экстрадировать обвиняемых в США.
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