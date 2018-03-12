Глава ЦРУ не поверил Путину

Глава ЦРУ Майк Помпео назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не причастна к вмешательству в президентские выборы в США. Об этом сообщает The Hill.

"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", — заявил Помпео.

По его словам, они были связаны с Кремлем.