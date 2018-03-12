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Собчак оценила реакцию Британии на дело Скрипаля
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Собчак оценила реакцию Британии на дело Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак высказала мнение, что реакция британского премьер-министра Терезы Мэй на «дело Скрипаля» политически мотивирована.
«Я думаю, это в первую очередь политическое решение, потому что мы все помним, что несколько лет назад такая же история произошла с Литвиненко, еще одним сотрудником КГБ, которого отравили в Лондоне — но в тот раз ничего не произошло», — заявила Собчак в интервью телеканалу CNN.
По ее словам, «после отравления Литвиненко не было никаких ультиматумов к России, а сейчас, когда политическая ситуация изменилась, к этому случаю подходят совершенно по-другому», передает ТАСС.
«Так что мой вопрос к Терезе Мэй — почему? Почему вы задействуете двойные стандарты?» — заявила Собчак, добавив, что «продекларированное Терезой Мэй решение очень жесткое».
«Я думаю, что ЕС, Великобритания, США должны наказывать людей, которые работают в правительстве, тех, которые ответственны за войны, которые ведет Россия в разных частях мира, но не нужно наказывать народ», — сочла возможным добавить кандидат в президенты.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об антироссийских шагах, на которые решилась глава британского правительства Тереза Мэй в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не позволит Лондону разговаривать с собой языком ультиматумов, а также сравнил британских политиков с инспектором Лестрейдом из рассказов Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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