Собчак оценила реакцию Британии на дело Скрипаля 

«Я думаю, что ЕС, Великобритания, США должны наказывать людей, которые работают в правительстве, тех, которые ответственны за войны, которые ведет Россия в разных частях мира, но не нужно наказывать народ», — сочла возможным добавить кандидат в президенты.

«Так что мой вопрос к Терезе Мэй — почему? Почему вы задействуете двойные стандарты?» — заявила Собчак, добавив, что «продекларированное Терезой Мэй решение очень жесткое».