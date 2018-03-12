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Лондон может начать высылку дипломатов РФ
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Лондон может начать высылку российских дипломатов 

BFM.RU 9 часов назад
Фото: EPA
Серия односторонних антироссийских мер, которые власти Великобритании могут предпринять в связи с отравлением в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может начаться с высылки из Соединенного Королевства российских дипломатов, в том числе посла РФ. Об этом сообщили в понедельник несколько ведущих британских газет, в частности лейбористская «Гардиан», передает ТАСС.
По версии издания, Лондон может и заморозить активы связанных, как считают британские власти, с Кремлем российских олигархов, а также российских чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые в Великобритании они приобрели имущество. Не исключает газета и то, что более жесткие меры будут предприняты по отношению к россиянам, обвиняемым Лондоном в нарушении прав человека.
Британские СМИ также считают, что официальные лица могут отказаться от поездок в РФ на предстоящий летом чемпионат мира по футболу.
По мнению издания, перед канцелярией премьера открывается целый спектр антироссийских возможностей, в том числе объявление РФ спонсором терроризма. Например, в США присвоение такого статуса предусматривает прекращение экспорта вооружений, запрет на экономическую помощь и выдачу виз, указывает издание. Газета также считает, что Лондон может рекомендовать отключить российские банки от международной межбанковской системы электронных платежей SWIFT.
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