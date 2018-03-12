ЕС вместо поздравлений готовит санкции. Комментарий Георгия Бовта

Справедливости ради стоит заметить, что с поздравлениями Владимиру Путину некоторые западные лидеры не спешили и в 2012 году. Так, после победы тогда 4 марта Барак Обама позвонил лишь 9 марта. Формально якобы ждали официальных результатов.

Впрочем, сейчас отношения с Западом переживают острейший кризис в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тот же президент Франции Эммануэль Макрон телефонный разговор с Путиным, судя по заявлению Елисейского дворца, провел отнюдь не в поздравительном тоне. Пожелав от имени Франции успехов России в модернизации и проведении реформ, он также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии , призвав Москву приложить усилия к прекращению военных действий, которые ведут к гибели мирного населения.

Что касается дела Скрипаля, то Макрон призвал прояснить роль России в этом вопросе, предоставив исчерпывающую информацию о производстве нервно-паралитических веществ Организации по запрещению химоружия ( ОЗХО ). На что Путину еще раз пришлось повторить, что Россия к отравлению бывшего шпиона не имеет отношения.

Тем временем собравшиеся с подачи Великобритании в Брюсселе главы МИД стран ЕС приняли по делу Скрипаля совместное заявление, содержащее аналогичные требования к России. Была выражена безоговорочная солидарность с Великобританией. Ряд министров, в частности, германский и французский, солидаризировались с жесткой британской позицией относительно вины в данном деле именно России фактически полностью.

В то же время в окончательном варианте совместного заявления главы МИД ЕС не стали выдвигать однозначного обвинения против Москвы, ограничившись такой формулировкой: «Евросоюз воспринимает чрезвычайно серьезно оценку британского правительства, согласно которой ответственность Российской Федерации является в высокой степени вероятной». Призыв к России передать всю информацию о программе производства отравляющего вещества «Новичок» Организации по запрещению химоружия сформулирован в довольно жесткой форме. Притом, что ранее российские официальные лица уже заявляли, что такой программы в России не было и нет.

Это, разумеется, не конец истории. В четверг, 22 марта, данный вопрос будет обсуждаться на саммите стран ЕС, где, возможно, прозвучат предложения относительно новых антироссийских санкций — уже «за Скрипаля». В нынешней ситуации, когда не Лондон доказывает с конкретными уликами на руках причастность именно российского государства к отравлению бывшего шпиона, а Москву заставляют доказывать, что она его не отравляла, такие санкции могут быть легко увязаны с непредоставлением ОЗХО информации о программе «Новичок», которой, по утверждению Москвы, и не существует.

Со стороны Варшавы уже прозвучало вполне конкретное предложение, адресованное, прежде всего, Германии , отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» и именно в связи с делом Скрипаля. К четвергу могут созреть и еще какие-нибудь мысли подобного рода.

Великобритания пока весьма преуспела в том, чтобы в отсутствие конкретных обвиняемых-исполнителей и явных улик выстроить солидарный фронт союзников в действиях против России. В Лондоне все опровержения Москвы встречают в разной степени оскорбительными и пренебрежительными заявлениями и будут до конца придерживаться своей, одной-единственной версии произошедшего. И когда, скажем, пресс-секретарь российского президента говорит, что Британия должна либо предоставить доказательства причастности России, либо извиниться, то в Соединенном Королевстве, похоже, не могут сделать первого, но в любом случае точно не собираются делать второго. С поздравлениями в связи с победой на выборах из Лондона Владимиру Путину точно не позвонят.