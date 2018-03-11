Путин рассказал об обстреле своего вертолета

Президент РФ Владимир Путин рассказал об обстреле своего спецборта в Чечне, куда на тот момент и.о. главы государства приехал 31 декабря 1999 года — 1 января 2000 года поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручить награды.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в то время, во время чеченского конфликта, впервые увидел Путина.
"Потом увидел, когда он прилетел на Новый год в Гудермес поздравить военных. Это страшные дни были для нас, для республики. Вертолет не мог сесть", — сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который был выложен в соцсетях.
Кондрашов рассказывает, что было объявлено о непогоде, мешающей спецборту сесть в Гудермесе, но истинной причиной был обстрел.
"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", — сказал Путин.
Глава Роснефти Игорь Сечин, тогда занимавший пост замруководителя администрации президента, рассказал, что Путин "приказал тут же подготовить резервный вариант прохода на машинах", но, по его словам, дороги были заминированы. "На обратной дороге сработал фугас", — добавил он. Кондрашов добавил, что "по счастливой случайности никто не пострадал".