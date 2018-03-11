Путин рассказал об обстреле своего вертолета

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", — сказал Путин.

Кондрашов рассказывает, что было объявлено о непогоде, мешающей спецборту сесть в Гудермесе, но истинной причиной был обстрел.