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Путин рассказал о «захвате» самолета перед ОИ-2014
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Путин вспомнил «захват» лайнера перед ОИ в Сочи 

Рамблер 4 часа назад
Президент РФ Владимир Путин рассказал об «очень чувствительной страничке истории Олимпиады». По словам президента, за час до открытия Олимпиады в 2014 году ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в Сочи, сообщает РИА Новости.
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Как рассказал Путин, эта история из разряда тех, которые не очень хочется вспоминать. Этим он поделился в фильме Андрея Кондрашова «Путин».
7 февраля 2014 года президенту позвонили буквально за час до открытия Игр, когда он ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион «Фишт».
«У нас был прием перед открытием Олимпийских игр. Вместе с представителями МОК после мы вместе сели в автобус и поехали на стадион "Фишт". Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолёта требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин.
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, пилоты лайнера турецкой авиакомпании Pegasus успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба и он требует держать курс на Сочи. После этого было принято решение поднять боевую авиацию для контроля за полетом самолета.
«Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации… Сбить», — сказал Путин.
Он не стал делиться новостью ос своими спутниками, а своему собеседнику предложил действовать в соответствии с планом.
«Мы доехали до стадиона, вошли на стадион», — сообщил глава государства.
Через несколько минут раздался еще один звонок. «И тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится», — сказал Путин.
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