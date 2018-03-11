Путин рассказал о «захвате» самолета перед ОИ-2014

Путин вспомнил «захват» лайнера перед ОИ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин рассказал об «очень чувствительной страничке истории Олимпиады». По словам президента, за час до открытия Олимпиады в 2014 году ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в Сочи, сообщает РИА Новости

Как рассказал Путин, эта история из разряда тех, которые не очень хочется вспоминать. Этим он поделился в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

«У нас был прием перед открытием Олимпийских игр. Вместе с представителями МОК после мы вместе сели в автобус и поехали на стадион "Фишт". Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолёта требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин. 7 февраля 2014 года президенту позвонили буквально за час до открытия Игр, когда он ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион «Фишт».

«Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации… Сбить», — сказал Путин. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, пилоты лайнера турецкой авиакомпании Pegasus успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба и он требует держать курс на Сочи. После этого было принято решение поднять боевую авиацию для контроля за полетом самолета.

Он не стал делиться новостью ос своими спутниками, а своему собеседнику предложил действовать в соответствии с планом.

«Мы доехали до стадиона, вошли на стадион», — сообщил глава государства.

Через несколько минут раздался еще один звонок. «И тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится», — сказал Путин.