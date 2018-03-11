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Путин принял обстрел своего вертолета в Чечне за салют
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Путин рассказал, что принял обстрел своего вертолета в Чечне в 2000 году за салют 

ТАСС 4 часа назад
Вертолет президента РФ Владимира Путина во время его поездки в Чечню 31 декабря 1999 года — 1 января 2000 года, когда он только стал и. о. главы государства, подвергся обстрелу. Об этом говорится в телефильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном в соцсетях.
"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют? Мы под обстрелом", — рассказал Путин в интервью для фильма, говоря о своей поездке в Гудермес. Как уточнил автор телефильма, в тот момент было официально объявлено о сложностях с погодными условиями для посадки вертолета, однако "мало кто знает, что президентский борт был тогда атакован".
В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин, который в 1999-2008 годах занимал пост замруководителя администрации президента РФ, сообщил в фильме, что Путин тогда "приказал подготовить резервный вариант" проезда на машинах. По словам Сечина, дороги были заминированы, и "на обратном пути сработал фугас". "По счастливой случайности никто не пострадал и даже не стали об этом рассказывать", — уточнил, в свою очередь, автор телефильма.
>>Путин вспомнил "захват" лайнера перед ОИ в Сочи
Путин на Новый год в 2000 году посетил Гудермес, поздравил военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручил награды.
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