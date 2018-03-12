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Шредер отказался разрывать дружбу с Путиным
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Шредер не смог в угоду немцам отказаться от дружбы с Путиным 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что не будет пересматривать свое отношение к президенту России Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в свой адрес. Об этом бывший глава немецкого правительства рассказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен на YouTube в воскресенье, 11 марта.
«Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Не собираюсь это менять», — отметил Шредер.
По его словам, за дружбу с российским лидером он постоянно подвергается критике в ФРГ. «Но это для меня не проблема», — добавил он.
Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера Германии с 1998-го по 2005 год. Немецкие СМИ неоднократно писали, что Шредера и Путина связывают теплые дружеские отношения. Как только политик покинул кресло канцлера, ему в России предложили новую работу — в структуре, связанной с «Газпромом». За это у себя на родине он получил насмешливое прозвище Газ-Герд. С сентября 2017 года он занимает пост председателя Совета директоров компании ПАО «НК „Роснефть“.
В 2014 году российский лидер стал самым высокопоставленным гостем на праздновании дня рождения бывшего главы ФРГ. Свое 70-летие бывший канцлер отмечал в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.
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