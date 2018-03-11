«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине

По словам главы государства, такие обстоятельства никогда не возникнут.

«Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Крым стал российским регионом после всенародного референдума на полуострове, который прошел в марте 2014 года. На нем 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.