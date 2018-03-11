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«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
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«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин в фильме «Путин» Андрея Кондрашова, который выложен в соцсетях, заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, такие обстоятельства никогда не возникнут.
«Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.
>>Россия ответила на призыв покинуть Крым
Крым стал российским регионом после всенародного референдума на полуострове, который прошел в марте 2014 года. На нем 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
 Ещё 14 источников 
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