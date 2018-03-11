Ещё
Косачев назвал изменение конституции суверенным правом КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев назвал изменение конституции суверенным правом КНР 

Российская Газета 11 марта 2018
Фото: Российская Газета
Изменения в конституцию своей страны, внесенные с соблюдением законодательства, — это суверенное право КНР, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Любые изменения в конституцию суверенной страны, внесенные с соблюдением конституции и соответствующих законов, являются суверенным правом этой страны и ее внутренним делом", — сказал сенатор РИА Новости в воскресенье. А комментарии на этот счет «извне будут вмешательством в суверенитет другого народа и государства», добавил он.
Напомним, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение пребывания на посту председателя КНР.
Российская Газета: последние новости
В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной Песков рассказал об ответе на американские санкции Песков: Чем больше людей воспользуются правом голоса, тем лучше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России326
Порошенко поставили ультиматум по Крыму73
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям192
Атомные подлодки РФ дошли до США193
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение