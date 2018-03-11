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Собчак ответила на слова главы МИД Украины о «политической шизофрении»
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Собчак ответила на слова главы МИД Украины о «политической шизофрении» 

Российская Газета 11 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, который ранее назвал «политической шизофренией» решение Собчак попросить разрешение властей Украины на въезд в Крым.
"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. У кого из нас шизофрения?" — написала Ксения Собчак в своем Instagram.
Она также отметила, что еще 27 февраля обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом, в котором просила разрешить ей «въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины». Отказ в этой просьбе, а ответ Климкина Собчак восприняла именно так, стал для нее удивительным, призналась кандидат.
Добавим, что Ксения Собчак также попала в базу данных одиозного украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле 2014 года.
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