Собчак жестко ответила Климкину

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила свое удивление отказом министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего запрос телеведущей о разрешении на въезд в Крым через украинскую территорию «политической шизофренией».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 11, 2018 в 12:06 PST

«Удивительным стал для меня ответ на моё письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении», — написала Собчак в Instagram.

Cобчак выразила удивление позицией украинских властей, в которой не увидела логики.