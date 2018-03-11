Собчак жестко ответила Климкину 

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила свое удивление отказом министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего запрос телеведущей о разрешении на въезд в Крым через украинскую территорию «политической шизофренией».
«Удивительным стал для меня ответ на моё письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении», — написала Собчак в Instagram.
Cобчак выразила удивление позицией украинских властей, в которой не увидела логики.
«Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами», — написала Собчак, задавшись риторическим вопросом: «У кого из нас шизофрения?»