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Собянин: Путин стал более естественным и открытым
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Собянин: Путин стал более естественным и открытым 

Российская Газета 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Владимир Путин стал более естественным и простым в общении. Так высказал свое мнение о главе государства мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
В своей жизни он помнит некоторых бывших коллег, которые, возглавляя регионы по 20 лет, "бронзовели" так, "что хоть завтра на пьедестал":
"С Путиным все наоборот, — пишет Собянин. — Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно".
Мэр напомнил, что страну Путин возглавил в самый "разгул популистской политики государства", когда обязательств было в разы больше, чем возможностей.
"Вспомним, что мы обсуждали, когда он пришел к власти. Война на Кавказе. Взрывы домов в Москве. Невыплата нищенских пенсий и зарплат. Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и движется вперед. Тогда мы стыдились армии, сегодня — гордимся ею. Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России", — делится своим мнением Собянин в персональном блоге.
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