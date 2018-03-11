Собянин: Путин стал более естественным и открытым

"С Путиным все наоборот, — пишет Собянин. — Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно". В своей жизни он помнит некоторых бывших коллег, которые, возглавляя регионы по 20 лет, "бронзовели" так, "что хоть завтра на пьедестал":

Мэр напомнил, что страну Путин возглавил в самый "разгул популистской политики государства", когда обязательств было в разы больше, чем возможностей.