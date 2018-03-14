Лондон заблокировал заявление СБ ООН по делу Скрипаля

Лондон в грубой форме заблокировал заявление Созбеза ООН по делу Скрипаля

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — приводит агентство слова пресс-секретаря постпредства Федора Стржижовского. Великобритания заблокировала принятие в Совете Безопасности предложенного Россией проекта заявления по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Об этом заявили в среду в постоянном представительстве России при ООН , передает ТАСС

Он пояснил, что британская делегация «внесла поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу».

14 марта Великобритания официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия ООН, заявив об этом на заседании Совета безопасности Всемирной организации. И.о. постпреда британской делегации заявил, что Москва «не уведомила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок"».