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Журналистка NBC: У Путина «есть что-то» на Трампа
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Журналистка NBC: У Путина «есть что-то» на Трампа 

Рамблер 2 часа назад
Журналистка NBC Мегин Келли, которая ранее взяла интервью у президента России Владимира Путина, поделилась предположением, что у российского лидера есть некая информация о Дональде Трампе, которую тот предпочел бы не предавать огласке, сообщает издание The Hill.
«Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп, — сказала она. — У меня не возникло такого ощущения. Но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа».
>>Путин рассказал об отношении Трампа к нему
«Я не исключаю, что Путин знает кое-что о Дональде Трампе, что мистер Трамп не хочет выносить на публику», — добавила телеведущая. Вместе с тем она отметила, что не думает, что информация Путина имеет отношение к скандальному досье на Трампа.
«Дело не в досье, — сказала она. — Я думаю, что это связано с деньгами и делами Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в Соединенных Штатах».
Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование приписываемого Москве вмешательства в американские выборы, как сообщается, допрашивал свидетелей о деловых сделках Трампа в России, изучая вмешательство России в выборы 2016 года.
В пятницу сообщалось, что Мюллер также изучит письмо, которое Трамп написал Путину в 2013 году, лично пригласив его на конкурс «Мисс Вселенная» в Москве. Это письмо является первым известным случаем, когда Трамп пытался лично связаться с Путиным.
 Ещё 5 источников 
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