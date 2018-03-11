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В США узнали о подготовке кибератак на РФ
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В США узнали о подготовке кибератак на Россию при Обаме 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: EPA
Летом 2016 года команда бывшего президента США Барака Обамы готовила масштабную кибероперацию против российских СМИ, олигархов, связанных с Кремлем, и президента России Владимира Путина. Об этом говорится в еще не поступившей в продажу книге Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Русская Рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», выдержки из которой приводит Yahoo News.
Писатели рассказали, что разработкой плана занимался Майкл Дэниел, отвечающий за кибербезопасность Белого дома, и Селеста Валландер, курирующая российское направление в Совете национальной безопасности. Они хотели, чтобы Агентство национальной безопасности провело серию кибератак, чтоб обезвредить хакера Guccifer 2.0 (взял на себя ответственность за взлом электронной почты бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон — прим. Ленты.ру) и уничтожить сайт DCLeaks.com, который распространял украденную у демократов информацию.
Авторы кибератак предлагали организовать утечку информации о секретных банковских счетах в Латвии дочери Владимира Путина, «которая станет пощечиной для президента России и разозлит его». Среди планов было также устроить вброс в российские СМИ информации об активах Путина, любовницах чиновников и коррупции в «Единой России».
От плана было решено отказаться из-за опасений помощницы Обамы по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс. Она считала, что если сведения об операции попадут в СМИ, это создаст давление на президента США. В книге говорится, что во время встречи на саммите G20 Обама попросил Путина прекратить вмешательство в предвыборную гонку и пригрозил серьезными последствиями. После этого, по словам авторов, кибератаки на американские избирательные ведомства прекратились.
Ранее, 16 февраля, США опубликовали список россиян, которых обвиняют во вмешательстве в выборы США. В документе фигурируют 13 фамилий и три организации. Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.
В интервью телеканалу NBC Владимир Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России. Он также предположил что россияне, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США, и среди обвиненных «с таким же успехом» могли оказаться и американцы.
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