Брань с Собчак довела Жириновского до прокуратуры

ЦИК пожаловалась в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского во время дебатов

«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала она в эфире НТВ.

По словам Памфиловой, то, как кандидаты общаются между собой — это «дело их культуры, воспитания и этики», и «ЦИК не может им махать пальчиком».

28 февраля во время дебатов на телеканале «Россия 1» Жириновский обругал Собчак, используя ненормативную лексику. В ответ она облила лидера ЛДПР водой.