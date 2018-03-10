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Брань с Собчак довела Жириновского до прокуратуры
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ЦИК пожаловалась в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского во время дебатов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия направила обращение в Генпрокуратуру в связи с нецензурной бранью, которую позволил себе кандидат в президенты России Владимир Жириновский в отношении своей соперницы в президентской гонке Ксении Собчак на теледебатах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала она в эфире НТВ.
По словам Памфиловой, то, как кандидаты общаются между собой — это «дело их культуры, воспитания и этики», и «ЦИК не может им махать пальчиком».
28 февраля во время дебатов на телеканале «Россия 1» Жириновский обругал Собчак, используя ненормативную лексику. В ответ она облила лидера ЛДПР водой.
>> Собчак и Жириновский снова разругались
Представители Собчак обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой привлечь Жириновского к административной ответственности.
RT на русском: последние новости
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