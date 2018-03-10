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«Нереально»: ЦИК заявил о невозможности снятия кандидатов
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Памфилова заявила, что ни одного кандидата уже не могут снять с выборов президента РФ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не сможет снять ни одного из кандидатов в президенты РФ после 9 марта. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала "НТВ" в субботу.
"Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов", — отметила Памфилова.
"Сегодня уже все — нереально. Все восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, они все дойдут до финишной прямой", — заключила она.
Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", регистрация кандидата может быть отменена Верховным судом по заявлению ЦИК, а также по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования.
Кандидаты также могут отказаться от участия в выборах президента РФ, согласно календарному плану мероприятий ЦИК, не позднее 16 марта.
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