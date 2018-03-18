Явка на первых выборах президента России в Крыму составила 63,9% на 18.00

"По состоянию на 18.00 всего по республике Крым проголосовали 961.326 избирателей, что составляет 63,86%", — сказал он.

Всего в республике зарегистрированы около 1,49 миллиона избирателей.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

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