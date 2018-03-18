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Явка на первых выборах президента России в Крыму составила 63,9% на 18.00
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Явка на первых выборах президента России в Крыму составила 63,9% на 18.00 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в Крыму составила на 18.00 мск 63,86%, или более 961 тысяч избирателей, сообщил журналистам глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"По состоянию на 18.00 всего по республике Крым проголосовали 961.326 избирателей, что составляет 63,86%", — сказал он.
Всего в республике зарегистрированы около 1,49 миллиона избирателей.
Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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