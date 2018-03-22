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Украинская Рада не признала выборы президента России в Крыму
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Украинская Рада не признала выборы президента России в Крыму 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Русская Весна
Верховная Рада Украины признала противоправным голосование на выборах президента России в Крыму, утвердив соответствующее заявление, передает телеканал «112 Украина».
«Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн голосов из временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажают результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность», — говорится в заявлении.
Рада также призвала международное сообщество ввести против России дополнительные санкции, в том числе персональные ограничения в отношении причастных к организации президентских выборов на территории Крыма. Постановление вступает в силу в день его принятия.
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