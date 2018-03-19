Украина пожаловалась ЕС на выборы в Крыму 

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в понедельник сообщила о передаче странам ЕС списка из 140 лиц, имеющих отношение к организации выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.
Фамилии из перечня она называть отказалась, но отметила, что в их отношении Киев рассматривает возможность введения санкций.
Ранее в понедельник глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев сообщил, что выборы президента РФ на территории Крыма признаны действительными. По его словам, никаких жалоб, связанных с итогами голосования, в избирательную комиссию полуострова и территориальные комиссии не поступало.
18 марта на заседании избиркома единогласно был утвержден протокол об установлении итогов голосования в Крыму. Согласно результатам выборов, действующий президент Владимир Путин набрал 994 тысячи 569 голосов избирателей (92,15%), кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 23 тысячи 773 головов (2,20%), председатель ЛДПР Владимир Жириновский — 19 тысяч 506 (1,81%).
Явка на полуострове составила 71,55%, или 1 миллион 79 тысяч 531 человек.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу. Украина отказалась признать итоги плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.