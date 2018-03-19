Украина пожаловалась ЕС на выборы в Крыму

Фамилии из перечня она называть отказалась, но отметила, что в их отношении Киев рассматривает возможность введения санкций.

Ранее в понедельник глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев сообщил, что выборы президента РФ на территории Крыма признаны действительными. По его словам, никаких жалоб, связанных с итогами голосования, в избирательную комиссию полуострова и территориальные комиссии не поступало.

Явка на полуострове составила 71,55%, или 1 миллион 79 тысяч 531 человек.