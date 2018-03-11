Голосование на выборах президента РФ прошло в Калифорнии

Досрочное голосование на выборах президента России в спокойной обстановке прошло в субботу в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Сиэтле (штат Вашингтон).
Голосование было организовано в помещении "Культурного центра для русскоговорящих" и длилось пять часов. "Все прошло нормально, все в порядке", — уточнили в диппредставительстве, отрицательно ответив на вопрос, были ли какие-то инциденты или накладки во время голосования.
В день выборов президента России — 18 марта — для проведения голосования на территории США будут открыты избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас), а также организовано выездное голосование в Портленде (штат Орегон).