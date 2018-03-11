Голосование на выборах президента РФ прошло в Калифорнии

Досрочное голосование на выборах президента РФ спокойно прошло в Калифорнии

Досрочное голосование на выборах президента России в спокойной обстановке прошло в субботу в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Сиэтле (штат Вашингтон).

Голосование было организовано в помещении "Культурного центра для русскоговорящих" и длилось пять часов. "Все прошло нормально, все в порядке", — уточнили в диппредставительстве, отрицательно ответив на вопрос, были ли какие-то инциденты или накладки во время голосования.