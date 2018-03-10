Захарова заявила о неуместном поведении Слуцкого с ней

«В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны», — рассказала она в интервью НТВ.

Захарова заявила, что была удивлена тем, что присутствующие не сделали замечаний Слуцкому и не поддержали ее.

Она отметила, что позже лично познакомилась со Слуцким, которому сказала о том, что ей было неприятно его поведение на форуме.

«После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем», — сказала она.

Официальный представитель МИД не согласилась с теми, кто говорит: «да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки».