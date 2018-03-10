Волкер: мир в Донбасс находится в руках РФ

Волкер считает, что возможность принести мир в Донбасс находится в руках РФ

"Мяч сейчас на российской стороне. Мы обобщили соответствующие параметры по миротворческим силам, которые нам нужны. Мы обсудили вопросы их развертывания, включая географию и усиление мандата. В этом мы получили широкую поддержку со стороны европейских партнеров, членов Совета Безопасности ООН. Когда я предыдущий раз встречался с (помощником президента РФ Владиславом) Сурковым в январе, мы обсудили эти предложения, и сейчас ждем обратной реакции. Возможность принести мир на восточную Украину сейчас находится в российских руках", — сказал Волкер в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в субботу. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что возможность прекратить конфликт в Донбассе и принести мир в регион находится в "российских руках". В контексте принятого на Украине закона о реинтеграции Донбасса Волкер отметил важность изменения статуса военной операции в Донбассе. "Особым положением этого закона является важный вопрос изменения статуса военной операции. Ведь некорректно рассматривать только антитеррористическую операцию. Это война, развязанная Россией на украинской территории. Украина использует собственные вооруженные силы для своей защиты. Следовательно, это должно было быть урегулировано в любом случае", — добавил Волкер. Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.