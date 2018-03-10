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Россия ответила на призыв покинуть Крым
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Россия ответила на призыв покинуть Крым 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о возможном выселении всех россиян с полуострова откровенно маразматическим, сообщает RT.
«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает. Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма», — сказал он.
Гемпель также сказал, что Украина не властна над тем, какой российский регион граждане страны выбирают для жизни.
>> "Россияне обязаны покинуть Крым"
Депутат Верховной рады Украины, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещена в России как экстремистская) Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, должны будут оттуда уехать.
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